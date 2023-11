Zemřela sestra Donalda Trumpa

Trumpová Barryová byla jedním ze čtyř sourozenců bývalého šéfa Bílého domu. Deník zesnulou popisuje jako osobu, která byla Trumpovým ochráncem i kritikem. „Zdálo se, že pan Trump dal na její slovo jako u málokoho jiného,“ napsal s odkazem na Trumpovy blízké The New York Times. V roce 2020 ovšem vyšla najevo její silná kritika na adresu mladšího bratra, když exprezidentova neteř Mary zveřejnila potají pořízené nahrávky z rozhovorů se svou matkou.

Trumpová Barryová ve stejné době odešla do důchodu po kariéře ve federálním soudnictví, která trvala od roku 1983. Posledních 20 let byla členkou odvolacího soudu pro oblast zahrnující státy Pensylvánie, New Jersey a Delaware, přičemž do funkce ji nominoval exprezident Bill Clinton. Soudkyní se stala poté, co roky pracovala jako advokátka.