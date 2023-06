Zbrojaři, jenž měl zbraně i ve Vrběticích, opět vybuchl sklad v Bulharsku. Podezřelý je cizí aktér

„Nejvíce znepokojující na celé situaci je, že v posledních 20 letech, a zejména v posledních deseti letech, dochází k takovým výbuchům pravidelně,“ citovalo premiéra Denkova bulharské vydání stanice RFE/RL. „Jde o to, že zřejmě existují zlovolné síly, které se snaží zasahovat (do bulharských věcí),“ dodal premiér, aniž by možného původce výbuchů konkrétně jmenoval.

Denkovova vláda nastoupila do funkce začátkem června poté, co dohodu na jejím vytvoření po složitých jednáních oznámila dvě prozápadní uskupení – koalice kolem strany GERB expremiéra Bojka Borisova a reformistický blok kolem strany Pokračujeme ve změně dalšího bývalého premiéra Kirila Petkova. Prezident Rumen Radev, který bývá označován za proruského, a jím jmenované úřednické vlády přímou vojenskou pomoc napadené zemi odmítali s odůvodněním, že Bulharsko by se tím nechalo zatáhnout do války.