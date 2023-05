Záře ruských diamantů pobledne. Chystají se sankce

S návrhem nového balíčku protiruských sankcí, které by zahrnovaly i zákaz dovozu ruských diamantů do zemí EU, přišlo v dubnu Polsko. Plán však naráží na odpor některých států, jako je například Belgie, která nakupuje značné množství ruských diamantů. Podle ní by zákaz v EU nepřiměřeně poškodil její obchod, a proto je nutné k sankcím souvisejícím s diamanty přistoupit globálně. Řada expertů také tvrdí, že pokud by Belgie z obchodů „vypadla“, nakoupí místo ní ruské diamanty jiná země, například Dubaj.