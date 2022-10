Z Chersonu neutečete, všechny mosty máme na mušce, varuje Rusy ukrajinský ministr

„Ruské síly se zřejmě alespoň částečně poučily z chyb a panikaření při ústupu z Charkovské oblasti, který se odehrál tváří v tvář předchozí ukrajinské protiofenzivě,“ zhodnotil ISW v pravidelném hlášení z minulého čtvrtka. „Z vojenského hlediska by bylo rozumné stáhnout muže a techniku tak, aby se zabránilo dalšímu zničujícímu ústupu. Takový ústup v Chersonu by mohl uvěznit ruské síly a techniku na západním břehu Dněpru,“ vysvětloval ISW.

Ruští vojáci zřejmě navíc podminovávají Kachovskou přehradu na řece Dněpr. Zničení přehrady by zatopilo přilehlé okolí Chersonu. Podle šéfa ukrajinské rozvědky Kyryla Budanova by to ale bylo i pro Rusy nevýhodné, protože by byl zatopen i levý břeh, kam Rusové nejspíš evakuovali obyvatelstvo. Podle Budanova je přehrada zatím podminována jen zčásti a výbuch náloží by ji celou nezničil.