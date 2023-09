Wagnerovci se vrátili bojovat na Ukrajinu

Stanice CNN s odvoláním na operátora leteckého průzkumu jednotky Code 9.2, která je součástí 92. brigády ukrajinských ozbrojených sil uvedla, že wagnerovci se vrátili do oblasti Bachmutu, který ještě pod Prigožinovým velením obsadili.

Podle něj nyní wagnerovci nyní vstupují do nejrůznějších jednotek ruské armády, někteří putují do Afriky. Mnozí také podepsali smlouvy s ruským ministerstvem obrany a pracují jako instruktoři, další jdou do běžných bojových jednotek, ale kvůli ztrátě svého vůdce Jevgenije Prigožina nepředstavují takovou hrozbu jako loni, dodal Jevlaš.