Wagnerovci mají dodat Hizballáhu ruský pancir

Američané sledují podle zdroje CNN blízkého tajným službám pohyb systému Pancir-S1, v kódu NATO SA-22 Greyhound, což je samohybný protiletadlový systém krátkého a středního dosahu, již delší dobu. Nejnovější situaci podle druhého zdroje stanice CNN vyhodnotili s ohledem na informace o jednání Asada se zástupcem wagnerovců a Hizballáhem o dodání systému. O zájmu Hizballáhu o samohybný protiletadlový systém krátkého a středního dosahu informoval také deník The Wall Street Journal .

Možnost, že by Hizballáh mohl mít brzy nový systém protivzdušné obrany, vyvolává obavy především kvůli skutečnosti, že ozbrojenci Hizballáhu podporovaného a vyzbrojovaného Íránem zjevně uvažují o otevření nové fronty na severní hranici Izraele s Libanonem. To by ztížilo pozici armády židovského státu v jeho boji proti teroristům z Hamásu.