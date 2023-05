Všechno zdražuje. Návštěvy britských panovníků v Německu nikoli

Vyplývá to z odpovědi berlínského ministerstva financí na dotaz frakce strany Levice ve Spolkovém sněmu, o níž informuje ve svém posledním tištěném vydání časopis Der Spiegel v článku s titulkem Drazí hosté.

Nejvyšší částku, 126 tisíc eur (2,94 mil. korun), si vyžádalo nasazení čestné stráže na uvítání s vojenskými poctami u Braniborské brány při starobylém rituálu s vojenskou čestnou formací a oběma státními hymnami. Státní banket pro 120 hostů v berlínském zámku Bellevue, sídle hostitele německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera vyšel na 43 tisíc eur (1 mil. korun). Za posádkovou hudbu bundeswehru erár zaplatil 31 tisíc eur (724 tisíc korun), tedy takřka stejně jako za ubytování hostů a jejich doprovodu - 32 tisíc eur, přičemž opět stejnou sumu stály spolkovou vládu vlajky a koberce. Z dalších položek stojí za zmínku částka za dárky zanesená do účetnictví, která činí 2283,1 eura (53 345 korun).

Kromě Berlína britský host zavítal do Braniborska, kde se setkal s vojáky britsko-německého ženijního praporu a s představiteli ekovesnice Brodowin. V závěrečný den odjel vlakem do Hamburku, kde mimo jiné navštívil památník věnovaný odjezdu židovských dětí z nacistického Německa do Británie.