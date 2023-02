Bukurešťská devítka včetně Česka žádá o posílení východního křídla NATO

„Všichni spojenci se shodli, že by se vzájemně podporovali v případě ohrožení,“ řekl novinářům zahraničněpolitický poradce polského prezidenta Andrzeje Dudy, který deklaraci prezentoval po jednání lídrů B9 s americkým prezidentem Joem Bidenem. Biden předtím spojence ujistil, že považuje princip kolektivní obrany NATO za „posvátný závazek“.

Ohledně poskytnutí stíhaček Ukrajině Duda podle Reuters řekl, že na tom by se nejprve museli shodnout spojenci. Pokud by takové rozhodnutí bylo schváleno, Polsko by podle prezidenta nejprve poskytlo stíhačky MiG.