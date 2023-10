Vášáryová: Koalice Směru, Hlasu a SNS je to nejhorší, co si lze představit

Vývoj politické situace na Slovensku, kde voliči v sobotu rozhodli o návratu Roberta Fica, kritizuje politička, diplomatka a herečka Magda Vášáryová. Ve speciální volebním studiu Novinek uvedla, že Slováci vyslali pouze signál, co nechtějí, nikoliv co by si přáli.

Rozhovor s Magdou Vášáryovou ve volebním studiu v BratislavěVideo: Novinky