V Chile odsoudili sedm vojáků za vraždu zpěváka Jary v roce 1973

Soud v pondělí potvrdil vinu sedmi bývalých vojáků ve věku 73 až 85 let, kteří se podle rozsudku účastnili únosu, mučení a nakonec usmrcení známého zpěváka. Dostali tresty ve výši osm až 25 let, což by podle deníku El País mělo zaručit, že půjdou do vězení navzdory svému vysokému věku.