V Brazílii začínají prezidentské volby, Bolsonaro v průzkumech ztrácí

Jak upozorňuje agentura Reuters, od minulého průzkumu se podpora voličů změnila pouze o jeden procentní bod, a to ve prospěch bývalého prezidenta.

Brazilské prezidentské volby se podobně jako v Česku řídí většinovým volebním systémem. Pokud tedy jeden z kandidátů už v prvním kole získá přes 50 procent hlasů, stává se prezidentem. V opačném případě postupují do druhého kola dva nejúspěšnější kandidáti. V prvním kole brazilských prezidentských voleb se v neděli utká celkem 11 kandidátů, volební průzkumy favorizují pro postup do druhého kola levicového kandidáta Luize Inácia Lulu da Silvu a současného prezidenta Jaira Messiase Bolsonara.

Průzkum Datafolhy sledoval i podporu kandidátů pro druhé kolo voleb, které by se uskutečnilo 30. října. V tom by Lula přesvědčivě zvítězil s 54 procenty hlasů, pro Bolsonara by se vyslovilo jen 39 procent voličů.