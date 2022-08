Brazilská vláda před volbami vystaví srdce císaře Petra I.

Syn portugalského krále dom Pedro vyhlásil nezávislost Brazílie a stal se prvním brazilským císařem poté, co v této zemi vládl jako regent, když se portugalský královský dvůr v roce 1820 vrátil z Brazílie do Portugalska. Do Rio de Janeira portugalský královský dvůr uprchl v roce 1807 před Napoleonem.