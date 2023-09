Udělejte už něco s drahým benzinem, nařídil vládě Putin

Moskva už minulý týden podle agentury Reuters dočasně zakázala vývoz benzinu a nafty do všech zemí kromě „spřáteleného“ Běloruska, Kazachstánu a Kyrgyzstánu a vzala na milost i Arménii. Ceny pohonných hmot na ruské komoditní burze po zavedení embarga na vývoz nejprve klesly, později se ale vrátily k růstu.

Pohonné hmoty jsou v zemi stále dražší, protože zpracovatelé ropné produkty raději vyvážejí do zahraničí, kde za ně dostanou víc. Kurz rublu slábne a je to pro ně výhodné.

Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak ve středu Putinovi sdělil, že vláda zvažuje mimo jiné omezení takzvaného šedého exportu, tedy nákupu paliv původně určených pro domácí trh a jejich následného vývozu do zahraničí za vyšší cenu. Mezi návrhy podle něj patří i výrazné zvýšení cla na vývoz pohonných hmot přes prostředníky nebo úplný zákaz takovéhoto vývozu.

Vývozní embargo zůstane v platnosti, dokud to bude ke stabilizaci trhu zapotřebí, uvedla podle Reuters již minulý týden Moskva. Experti předpokládají, že to bude pouze několik týdnů, do ukončení sklizně zemědělské produkce, kdy je poptávka po pohonných hmotách výrazně zvýšena.