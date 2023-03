Trump je opět u republikánů favoritem, DeSantis slábne

Nikki Haleyová, exguvernérka Jižní Karolíny, která oznámila kandidaturu do Bílého domu v polovině února, získala přízeň pěti procent. DeSantis oficiálně prezidentské ambice nepotvrdil, jeho hvězda v průzkumech ale začala stoupat po loňských listopadových volbách, kdy na Floridě drtivě vyhrál, zatímco řada Trumpových kandidátů do Kongresu vyhořela.

Opětovnou kandidaturu do Bílého domu zatím definitivně nepotvrdil ani stávající demokratický prezident Joe Biden. On i jeho okolí však stále silněji naznačují, že se tak stane. Jeho manželka Jill před několika dny stanici CNN řekla, že osobně „nevidí jako možnost“, že by nekandidoval. Také okolo 71 procent voličů demokratů nyní míní, že by v roce 2024 měla strana do boje o Bílý dům vyslat Bidena, ukázal aktuální průzkum Emerson College.