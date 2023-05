Medvěděv, jenž své představy zveřejnil na sociální síti Telegram, dává přednost variantě, kdy by západní regiony Ukrajiny připadly několika státům Evropské unie (EU), zatímco východní oblasti Rusku.

Obyvatelé centrálních oblastí by v souladu s prvním článkem Charty OSN okamžitě deklarovali své sebeurčení připojením k Ruské federaci. Při takovém scénáři podle Medvěděva skončí konflikt „dostatečnými zárukami toho, že se v dlouhodobém horizontu nebude opakovat“.

Pokud by naopak část Ukrajiny vstoupila do EU nebo Severoatlantické aliance (NATO), což Medvěděv nazývá „anšlusem“, hrozí obnova konfliktu v krátké době s tím, že by mohl „rychle přerůst v plnohodnotnou třetí světovou válku“.

Medvěděv argumentuje, že i při tomto scénáři zůstanou určité „oblasti nikoho“. Toto území by oznámilo své nástupnictví po bývalé Ukrajině a deklarovalo přání vstoupit do EU a NATO, což by se ve střednědobém horizontu také stalo. Vyhlásilo by rovněž záměr „získat ztracená území všemi prostředky“, což by se ovšem podle Medvěvěva vztahovalo jen na oblasti na východě, které by se staly součástí Ruska.

„Dočasně přijatelný scénář“

Za „dočasně přijatelný“ označil další scénář, kdy by se celá Ukrajina rozdělila mezi Rusko a státy EU, zatímco v jedné zemi EU by se zformovala ukrajinská exilová vláda. Konflikt by skončil „rozumnými zárukami“ toho, že v blízké budoucnosti nevzplane znovu.

Ve svých „teroristických aktivitách“ by ale podle Medvěděva pokračovali „ukrajinští nacisté“ rozptýlení na území států EU, které obdržely západní oblasti Ukrajiny. „Riziko obnovení plnohodnotného konfliktu nebo jeho eskalace ve světovou válku lze v tomto případě považovat za mírné,“ konstatoval Medvěděv.

„Jiné možnosti prostě nejsou. Každému je to už jasné, i když je to pro někoho na Západě nepříjemné přiznat,“ dodal Medvěděv.

Rusko před více než 15 měsíci zahájilo proti Ukrajině zničující válku a dostalo pod svou kontrolu některé regiony na východě a jihu země. Ukrajina je odhodlána bojovat do doby, než vytlačí ruské jednotky z celého svého území včetně Krymu. V nejbližší době se očekává ukrajinská protiofenziva. Podle Mychajla Podoljaka, poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, tato protiofenziva už začala.