Tragédie na Floridě: Čtyřletá dvojčátka se ve spánku udusila v bedně na hračky

Nešťastná matka se svěřila se vším na Facebooku . Osudný večer byla ještě v práci, dvojčata i s jejich staršími dvěma bratry proto ukládal ke spánku otec. Rodiče podle listu The New York Post pracovali v odlišnou dobu, aby si nemuseli najímat chůvu na hlídání.

Zatímco rodina spala, Aurora a Kellan se probudily a zřejmě si chtěly hrát, což prý dělaly často. Tentokrát se ale vše seběhlo jinak. Děvčátka se rozhodla, že si lehnou do bedny, z níž předtím vyklidila hračky.

Během spánku se pak jedno z děvčátek zřejmě pohnulo tak, že se víko staré bedny zavřelo. „Je to něco, co jsem nevěděla, a jsem si jistá, že to neví ani mnoho dalších lidí. Většina beden, jakmile jsou zavřené, jsou vzduchotěsné a zvukotěsné,“ pokračovala matka v příspěvku.