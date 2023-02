Tisíce Palestinců protestovaly kvůli razii izraelské armády v Nábulusu

O protestech informuje server The Times of Israel , podle něhož se někteří střetli s izraelskými bezpečnostními složkami.

Podle serveru The Times of Israel vyšli ve čtvrtek do ulic zejména mladí Palestinci mimo jiné v Nábulusu, Hebronu, Ramalláhu či východním Jeruzalémě. Větší manifestace se konaly v Pásmu Gazy, které ovládá radikální palestinské hnutí Hamás a kde u hranic někteří zapalovali pneumatiky. V Nábulusu mladí muži v ulicích volali po pomstě a na podporu palestinské ozbrojené skupiny Lion’s Den (Lví doupě), na niž středeční razie cílila.