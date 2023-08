Svobodu houbařit si nedáme sebrat. Kaczyński voliče varoval před vlivem EU

Kaczyński na setkání s občany v Chelmu na východě země mluvil o tom, že v EU pokračují snahy o vytvoření jednoho státu v rámci celé unie. Nejde podle něj o federalizaci Evropy, ale o soustředění moci v Bruselu. Řekl, že Brusel chce rozhodovat o nakládání s lesy v jednotlivých členských zemích. Ne ve všech zemích EU mohou přitom lidé chodit do lesa, jak chtějí, protože lesy jsou tam soukromé, dodal.

„My tu svobodu máme, chodíme na houby. Velká část Poláků chodí na houby. Chodíme tam (do lesa), abychom si odpočinuli …, to je součást naší svobody a my si tu svobodu nedáme sebrat,“ řekl Kaczyński.