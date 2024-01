Zemětřesení v Japonsku si vyžádalo už 64 obětí

„Věřím, že jsme nyní v klíčovém momentu této bitvy,“ řekl dnes Kišida. Podle něj se na poloostrov podařilo otevřít novou námořní zásobovací trasu. Vláda do oblasti postižené zemětřesením pošle dalších 1000 vojáků, oznámil Kišida.

Situaci na místě nekomplikují jen následky pondělního zemětřesení a otřesy, které jsou cítit na poloostrově Noto i během dnešního dne, ale i počasí. Japonská meteorologická agentura varovala před možnými sesuvy bahna, protože v postižených oblastech prefektury, kde některé vesnice zůstávají odříznuté od světa, se až do čtvrtka očekávají občasné deště.

Lidé na místě nevěří, že se jejich život vrátí rychle do normálu. „Silnice jsou ve strašné stavu. Je to poprvé, co byly silnice tak silně poničeny,“ řekl agentuře Reuters Micuru Kida z města Wadžima.