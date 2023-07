Zelenskyj pravděpodobně zamíří v září na Valné shromáždění OSN

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pravděpodobně zamíří v září do New Yorku na Valné shromáždění OSN, kde se bude snažit prosadit svůj mírový plán. S odvoláním na činitele obeznámené se situací to v pondělí napsala agentura Bloomberg.

Foto: Stringer, Reuters Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj