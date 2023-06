Virgin Galactic dokončila svůj první vesmírný komerční let

Čtvrteční let trval 72 minut, stroj VSS Unity zažehl svůj raketový motor zhruba v patnáctikilometrové výšce poté, co jej do vzduchu vynesl nosný letoun Eve.

Spacecraft VSS Unity has returned to land, completing Virgin Galactic's first commercial spaceflight.

Druhý komerční let do vesmíru bude podle společnosti následovat začátkem srpna. Posléze plánuje podnikat let do vesmíru každý měsíc.