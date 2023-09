Vietnam se otevřeně přimkl k USA včetně možných dodávek zbraní. Číně to vadí

Ani Biden, ani Trong se v projevech nevyjadřovali k Číně, i když je jasné, že jejich prohlubující se vztahy jsou odpovědí na čínské ambice rozšiřovat území v Jihočínském moři. Tam mají Vietnam a ČLR územní spory. Biden nicméně popřel, že by měly USA v oblasti nepřátelské záměry proti ČLR.

„Myslím, že moc uvažujeme v termínech studené války, ale o tom to není. Je to o generování ekonomického růstu a stability,“ odpověděl Biden na dotaz BBC. „Chci vidět ekonomicky úspěšnou Čínu, ale chci aby uspěla v mezích pravidel,“ dodal.

Biden se dotkl i čínských ekonomických potíží. „Nemyslím si, že povedou k čínské invazi na Tchaj-wan, ve skutečnosti to bude spíš naopak,“ uvedl s tím, že země nemá na invazi ekonomickou kapacitu. Podle Bidena má čínský prezident kvůli hospodářským problémům „plné ruce práce“.

Biden v Hanoji řekl, že na summitu G20 v Dillí (odkud do Vietnamu přijel) hovořil s čínským premiérem Li Čchiangem. „Mluvili jsme o stabilitě, nebylo to konfrontační,“ řekl k dvacetiminutovému rozhovoru.

USA až příliš závisejí na čipech dodávaných z Číny, což se snaží změnit. Rychle se rozvíjející Vietnam s kvalifikovanou mladou pracovní silou ji může nahradit. Dell, Intel, Apple, Google i Microsoft už převedli část svých dodavatelských řetězců vedle Indie právě i do Vietnamu.

Americký dovoz z Vietnamu dosáhl loni objemu 127,5 miliardy dolarů, v roce 2021 to bylo 101,9 a v roce 2020 jen 79,6 milionu dolarů.

USA v jihoasijské zemi podle BBC vidí v době kdy má Vietnam spory s Čínou také trh pro své zbraně. Podle listu The New York Times ovšem Vietnam jednal i v době návštěvy amerického prezidenta o dodávkách zbraní s Moskvou. Spekuluje se, že by USA mohly dodat Vietnamu stíhačky F-16 a systémy protivzdušné obrany s radary.