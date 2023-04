Střety v Súdánu přerůstají v občanskou válku. Bojuje se po celé zemi

„Je tu tolik nepravdivých informací a každý lže. Nevíme, kdy to skončí a jak to skončí,“ uvedla Huda žijící na jihu Chartúmu.

Už v neděli byly hlášeny i boje na severu země a rozšířily se i do pohraničního súdánského státu Kassal. Jde o největší střety od převratu v roce 2019, kdy byl svržen diktátor Umar Bašír. Od puče v roce 2021 vládne v zemi armáda, která by ráda předala moc civilistům do dvou let. Plán se ale nelíbí RSF, které by ho raději odložily. Vadí ji také, že by se RSF měly stát součástí armády.