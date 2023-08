Počet obětí záplav v čínské provincii Chu-pej vzrostl na 29

Podle čínské státní agentury CNS by obnova v provincii Chu-pej po záplavách mohla trvat dva roky. Úřady se však budou snažit zajistit, aby se obyvatelé, kteří byli nuceni uprchnout, mohli vrátit do svých domovů. Pokud to nebude možné, chtějí jim úřady poskytnout před příchodem zimy nové bydlení.