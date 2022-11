Multimiliardář Bezos slíbil, že většinu svého jmění rozdá na dobro lidstva

Rozdat tolik peněz nebude podle Bezose vůbec snadné. Ne proto, že by se mu s nimi těžko loučilo, nýbrž proto, že je třeba vše pečlivě naplánovat a překontrolovat, aby byly prostředky vynaloženy účelně.

„Je ale těžké vymyslet, jak to udělat účinně. Budování Amazonu nebylo lehké, stojí za tím mnoho těžké práce a spousta velice chytrých spolupracovníků. Filantropie také není jednoduchá, je to velice těžké. Je spousta věcí, které můžete dělat neefektivně. Momentálně pracujeme na našich schopnostech, jak to udělat účinně,“ řekl Bezos, který rozhovor poskytl společně se svojí partnerkou Lauren Sánchezovou.