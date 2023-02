Kvůli požáru motoru musel v Thajsku přerušit start ruský Boeing 767 s 321 lidmi

„Cestujícím z letu ZF-3604 bylo poskytnuto ubytování v hotelu, teplé jídlo a nealkoholické nápoje během doby, kdy čekali na odlet do Moskvy,“ oznámily aerolinky. Přepravil je tam náhradní stroj v neděli.

„Technici aerolinek už načali pracovat na opravě,“ dodal Azur Air. Stroj má 26 let.

Mimořádná událost se dává do souvislosti se sankcemi uvalenými na Rusko, v jejichž rámci se nemohou dodávat náhradní díly pro západní letadla.

„Jsem přesvědčen, že létat není nebezpečnější. Nemá to nic co do činění s dostupností nebo nedostupností originálních náhradních dílů,“ uvedl Neradko.