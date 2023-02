Boeing se rozloučil s královnou nebes. Firma doručila svůj poslední vyrobený Jumbo Jet

Boeing 747 se stal v průběhu let ikonickým z mnoha důvodů. Mimo jiné i pro svůj typický hrb a druhé podlaží, které sloužilo jako salonek pro první třídu. Do služby vstoupil poprvé v roce 1970 a skoro 40 let byl z hlediska kapacity největším letadlem světa. V době, kdy byl hojně využíván, dokázal přepravovat tisíce lidí do jejich destinací. Modifikovaný Boeing 747 se objevil také v bondovce Casino Royal.