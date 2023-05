Evropa je závislá na čínských lécích. Konflikt o Tchaj-wan by mohl vyprázdnit lékárny

„Krize kolem Tchaj-wanu může vyvolat kompletní výpadky některých léků. Byla by to skutečně dramatická situace,“ cituje Politico Robertu Pizzocarovou, prezidentku italské společnosti Olon, která produkuje složky pro víc než 300 léků.

Hrozící konflikt o Tchaj-wan, který si nárokuje Čína a hodlají ho bránit Spojené státy, by mohl ohrozit dodávky léků do Evropy proto, že hlavní námořní trasy vedou přes Tchajwanský průliv, tedy úžinu mezi ostrovem a pevninskou Čínou.

Neprůplavnost úžiny není jediný problém. Pokud by se situace mezi Čínou a Spojenými státy potažmo Západem kvůli Tchaj-wanu (nebo čemukoliv jinému) vyhrotila, není sice jasné, jak by reagovala Evropa, lze ale usuzovat, že by sáhla po sankcích podobně jako to udělala v případě Ruska po napadení Ukrajiny, upozorňuje dále Politico.