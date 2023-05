Srbskem otřásly dva masakry. Prezident navrhuje obnovení trestu smrti

„Abychom dělali to, co máme, žádný výjimečný stav nepotřebujeme,“ řekl prezident. „V příštích dvou týdnech ale uvidíte větší počet policistů v ulicích,“ dodal s tím, že po té době by se země měla vrátit k běžnému životu. „Na oběti nezapomeneme, ale změníme se. Nepotřebujeme zbraně, potřebujeme živé, ne mrtvé děti,“ zakončil vystoupení, jímž se snažil oslovit šokované obyvatele Srbska.