Spojené státy tlumí kritiku Indie. Hodí se jim proti Číně

Důkazů vládního zasahování do demokratických norem přibývá. Módího kabinet např. v lednu zakázal vysílání dokumentu stanice BBC, podle kterého premiér v roce 2002 - tehdy jako guvernér státu Gudžárát - přinejmenším kryl masakry tamních muslimů. Následovala razie daňových úřadů v sídlech britské televize v Dillí a Bombaji.

Lídr opoziční strany Indický národní kongres (INC) Ráhul Gándhí byl zase v březnu nepravomocně odsouzen ke dvouletému vězení za urážku poté, co se před volbami v roce 2019 svých příznivců na mítinku zeptal „Proč mají všichni zloději příjmení Módí“. Den po rozsudku přišel i o poslanecký mandát.

Kabinet také v prosinci 2019 schválil novelu zákona, která umožňuje rychlejší získání občanství pro členy náboženských skupin - vyjma muslimů. Slíbil též zavedení Národního registru občanů, do kterého by se však řada muslimů nedostala vzhledem k tomu, že nemají dokumenty, které by jejich občanství dokázaly.