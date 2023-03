Lipavský vysvětloval Indům, že je potřeba Rusko izolovat. Oni to vidí jinak

(Od našeho zpravodaje)

Šéf české diplomacie se během návštěvy Indie setkal se svým indickým protějškem Subrahmanyamem Jaishankarem nebo ministrem průmyslu a obchodu. Novinářům na závěr cesty řekl, že s nimi mluvil také o válce na Ukrajině a snažil se jim vysvětlit pozici západu vůči Rusku. Indové se totiž od tohoto postoje distancují a v případě rezoluce OSN zůstali neutrální.

„Vidíme, že Indie se v OSN stále distancuje od západního postoje k válce na Ukrajině, razí si vlastní cestu. Musíme to respektovat. Trávím poměrně dost času vysvětlováním našeho zájmu ohledně ruské války proti Ukrajině svému indickému protějšku, on ty argumenty vnímá,“ domnívá se Lipavský.

Obezlička pro neutrálnost

Jedním dechem však dodal, že Indie, která nyní od západem izolovaného Ruska nakupuje ve velkém levnou ropu (60 dolarů za barel), to vidí jinak. „Ekonomika zde funguje úplně jinak, je tu mnoho chudých lidí, takže dovoz levnější ropy znamená pro Indii významnou součást fungování celé ekonomiky a to není něco, co můžeme jednoduše ignorovat,“ dodal.

Spekuluje se o tom, že by Indie, která doposud neodsoudila ruskou agresi na Ukrajině, mohla chtít vystupovat jako mediátor mezi oběma válčícími stranami. Podle šéfa české diplomacie je však nepravděpodobné, že by se to mohlo stát. Spíše to chápe jako jakousi obezličku, jak si ospravedlnit neutrálnost.

„Aby se mohlo jednat, tak musí ukrajinská strana být k tomu ochotna. Rusko okupuje pětinu jejího území. Mnoho zemí, které nechtějí podpořit přímo Ukrajinu, není to pouze Indie, tak říkají, že budou těmi prostředníky. Je to možná trochu cesta, jak si zdůvodnit, že chtějí stát stranou tohoto konfliktu,“ míní český ministr zahraničí.

Společné obavy z Číny

Obě země se však podle Lipavského shodně obávají rostoucího vlivu Číny. Tu každoročně zmiňují ve svých výročních zprávách české zpravodajské služby jako bezpečnostní riziko.

„S Indií sdílíme obavy z růstu vlivu Číny. To je téma, kde v oblasti bezpečnosti nacházíme poměrně jednoduše společnou řeč,“ řekl Lipavský.

V indické metropoli Dillí se ministr setkal také se zástupci exilové vlády Tibetu, který Čína násilně anektovala v 50. letech a je dodnes kritizována kvůli porušování lidských práv Tibeťanů.

Cílem Lipavského cesty bylo zejména prohloubení partnerství ve vědě a inovacích mezi Českem a Indií. Doprovodili ho proto zástupci desítky českých firem, které již na indickém trhu působí nebo by tak rády učinily, či zástupci českého Svazu průmyslu a dopravy. Podnikatelé mířili do Indie navazovat či utužovat obchodní vztahy a také na byznysovou konferenci, na níž Lipavský patřil k úvodním řečníkům.

„Indie má tradičně významné místo v české zahraniční politice a našich obchodních vztazích. V programovém prohlášení české vlády je Indie uvedena mezi demokratickými partnery v Indopacifiku, se kterými budeme prohlubovat naše vztahy,“ zdůvodnil záměr cesty na fóru Lipavský.

„Konkrétní podpis smlouvy se asi nedá čekat. Ukázalo se ale, že české firmy jsou a mohou být velmi vyhledávaným partnerem. Indičtí partneři mají obrovský zájem v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání, konkrétně jde třeba o obnovitelné zdroje, kvantové počítání či pokročilých materiálů,“ přiblížila Novinkám viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková.

Indové mají podle ní zájem o to, aby české univerzity a výzkumná centra expandovaly do jejich země. „Je tu spousta mladých lidí, kteří dychtí po vzdělání, protože to je cesta z chudoby k prosperitě. Některé indické společnosti v této souvislosti přímo mluvily o tom, že by poskytly pozemky či finance,“ dodala Jabůrková.