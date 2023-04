Soud zrušil zákaz koncertu Rogera Waterse ve Frankfurtu

V listopadu 1938 se budova postavená začátkem 20. století stala při protižidovských pogromech místem, kde nacisté shromáždili na tři tisíce židovských mužů, aby je později deportovali do koncentračních táborů.

Správní soud ve svém verdiktu připustil, že Waters takové symboly skutečně používá. Na druhé straně argumentoval svobodou uměleckého projevu s tím, že koncert nijak nenarušuje lidskou důstojnost, nevelebí ani nerelativizuje nacistické zločiny. „Nemáme ani poznatky, že by Waters při své show používal nějaký propagandistický materiál,“ uvedla mluvčí soudu.

Waters se v uplynulých měsících stal terčem kritiky také kvůli výrokům ohledně války na Ukrajině. Zpěvák mj. kritizoval Západ a NATO za dodávky zbraní Kyjevu a za to, že „provokovaly Rusko“.

Dvě vystoupení chystá 79letý Waters také v Praze - 24. května a 25. května zazpívá v pražské O2 Areně. Koncerty jsou součástí jeho turné This Is Not A Drill, které umělec označuje za rozlučkové.