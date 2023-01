Šéfka europarlamentu má problém, nechala si zaplatit pobyt v luxusním hotelu

Metsolaová „zapomněla“ pobyt nahlásit; podle parlamentních pravidel se tak mělo stát nejpozději do konce loňského listopadu. Informace o cestě zveřejnila až minulý týden poté, co parlamentem otřásl korupční skandál. Navíc opomněla sdělit, že ji na cestě doprovázel její partner.

Podobně to prý bylo i s dárky, které předsedkyně přijímala. Se zpožděním zveřejnila seznam čítající 125 položek. „Paní předsedkyně přijímá dary jménem instituce, ale nenechává si je,“ tvrdí její mluvčí. Údajně všechny dala do úschovy parlamentní administrativě nebo je uložila ve své kanceláři. Na seznamu dárků se objevily obrazy, vázy či knihy.

Zatím není jasné, zda by předsedkyně Evropského parlamentu mohla být za své „opomenutí“ nějak potrestána. Teoreticky by mohla být postižena, ale žádný mechanismus, který by takový případ řešil, neexistuje. Předseda parlamentu je totiž zodpovědný sám sobě, připomíná server Der Standard.