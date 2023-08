Scholz v debatě s vylosovanými zájemci zaháněl blbou náladu

Německý kancléř Olaf Scholz se ve čtvrtek večer na besedě s náhodně vybraným lidmi vydal do jámy lvové – do východoněmeckého Durynska, kde by protestní Alternativa pro Německo (AfD) v tuto chvíli jako vítěz získala třikrát víc hlasů než jeho sociální demokracie.

Foto: Karina Hessland, Reuters Německý kancléř Olaf Scholz při besedě v Erfurtu