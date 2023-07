Německá AfD předstihla Scholzovy sociální demokraty

Podle pravidelné nedělní sondáže institutu INSA pro deník Bild am Sonntag by pro AfD nyní hlasovalo 20 procent voličů, zatímco SPD by dostala o procentní bod méně. Jasným vítězem by se stal opoziční konzervativní křesťanský blok CDU/CSU s 26 procenty.