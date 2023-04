Rusové loni v Černobylu rybařili přímo v chladící komoře reaktoru

Havárie černobylské jaderné elektrárny se stala 26. dubna 1986. Tehdy explodoval čtvrtý reaktor, začala z něj unikat radioaktivita. Spad zasáhl 200 tisíc kilometrů čtverečních v Evropě, z toho asi 150 tisíc v Bělorusku, vítr ho zavál i do dalších zemí – do Skandinávie, ale také do Československa. Ani po mnoha letech se svět nedokáže shodnout, kolik obětí si vlastně vyžádala největší jaderná havárie v dějinách. I samotný rozsah nebezpečí radiace je totiž zdrojem sporů. Více o havárii v Černobylu čtěte zde >>