Ruský specialista na aerodynamiku dostal za vlastizradu 12 let

Na dvanáct let do vězení za vlastizradu poslal v pondělí do vězení ruský soud vědce Valerije Golubkina (71). Profesor Moskevského institutu fyziky a technologie, který se zabývá aerodynamikou, byl podle agentury Reuters zadržen v roce 2021 pro podezření, že předává tajné materiály jedné ze členských zemí NATO.

Foto: Profimedia.cz Anatolij Gubanov, jehož svědectví Golubkinovu kauzu odstartovalo.

Trest si odpyká ve vězení s nejvyšší ostrahou a je přesně takový, jaký minulý týden požadovala obžaloba. Podle vyšetřovatelů předal Golubkin kolegům z Nizozemska informace o mezinárodním projektu, který se týkal vývoje vysokorychlostního civilního letounu na vodíkový pohon HEXAFLY-INT. Vyzradil jim tak státní tajemství, dodali vyšetřovatelé podle Reuters. Ruský fyzik nicméně sdělil, že výsledky výzkumu tohoto projektu byly již od počátku otevřené všem partnerům, kteří se zapojili do vývoje. Obvinění, že by vyzradil do zahraničí tajné informace, odmítl. Golubkin podle listu The Moscow Times uvedl, že jeho zatčení souvisí s svědectvím Anatolije Gubanova, jeho nadřízeného. Tvrdil také, že předat informace do Nizozemska mu nařídil právě Gubanov a že šlo o program schválený ruským ministerstvem průmyslu a obchodu. Golubkin byl obviněn z velezrady dne 12. dubna 2021. Ve stejný den byl umístěn do vyšetřovací věznice Lefortovo.