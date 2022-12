Řecká místopředsedkyně Kailiová přišla o pravomoci

Kailiovou a čtyři další osoby zatkla v pátek policie v Bruselu kvůli podezření z praní špinavých peněz a korupce, do kterého je zapojen Evropský parlament a nejmenovaná země Perského zálivu. Tímto státem je podle médií Katar. Podle vyšetřovatelů se zadržení snažili působit na vlivné členy Evropského parlamentu tím, že jim nabízeli drahé dárky a peníze. Do nedělního, kdy uplyne 48 hodin od zatčení Kailiové, by mělo být rozhodnuto o jejím případném umístění do vyšetřovací vazby.