Dva zdroje ze struktur vězeňské služby podle něj potvrdily, že do Stormu Z (útvaru vytvořeného z vězňů rekrutovaných ministerstvem obrany) nyní míří „vlna odsouzených“.

Do boje ale nepůjdou všichni vězni, kteří se octli na seznamu. Existují výjimky: nepodepisují se smlouvy v HIV pozitivními stejně jako s vězni s „nízkým sociálním statusem“, což jsou pedofilové, teroristé či „organizátoři ilegálních ozbrojených skupin“.

Odsouzení hledají způsob, jak se do některé z těchto skupin zařadit, a to i včetně nákazy virem HIV. I to jim podle webu připadá lepší, než jít na frontu.