Radioaktivní voda z Fukušimy se začne ve čtvrtek vypouštět do oceánu

První várka, která se začne po dobu 17 dní vypouštět ve čtvrtek, bude činit asi 7800 tun vody, napsala agentura Reuters . Agentura AP dodala, že do konce příštího března bude vypuštěno 31 200 tun vody, poté by se tempo mělo zrychlit.

„Jaderné elektrárny po celém světě běžně vypouštějí vodu obsahující tritium již více než 60 let, aniž by to jakkoli poškodilo lidi nebo životní prostředí, a to většinou ve větším množství, než je plánováno ve Fukušimě,“ dodal.