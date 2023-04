Putinova armáda je impotentní a bezmocná, zhodnotil izraelský expremiér Barak

Barak uvedl , že zná ruského prezidenta Vladmira Putina už od doby, co poprvé nastoupil do Kremlu.

Za chybu označil, že se Izrael nepostavil za Ukrajinu okamžitě po zahájení ruské agrese loni v únoru. „Izrael by měl být co nejvíce obezřetný, aby zajistil zachování světového řádu a aby nenastala situace, kdy jedna země tvrdí, že - když je silnější - může jednoduše zabrat jinou zemi,“ řekl dále izraelský expremiér, jenž vykonával také funkce ministra obrany a ministra zahraničí.

„Zaprvé nemáme dostatek jeho baterií. A zadruhé pokud bychom Iron Dome Ukrajině poskytli, vzniklo by nebezpečí, že by se tato technologie dostala do rukou našich nepřátel, čímž by se snížila její účinnost,“ řekl dále Barak.