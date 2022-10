Provoz na Kerčském mostě byl částečně obnoven

Automobilová i železniční doprava na Kerčském mostu spojující Rusko s okupovaným Krymským poloostrovem byla obnovena. Na Telegramu to uvedl Ruskem dosazený šéf místní správy Sergej Aksjonov. Kerčský most se v sobotu ráno ocitl v plamenech poté, co na něj vybouchla nálož v nákladním autě.

Foto: Profimedia.cz Provoz na Kerčském mostě byl obnoven

Článek Most zatím mohou využívat pouze řidiči osobních automobilů a autobusů. Kamiony budou muset využívat trajekty, které by měly být spuštěny ještě v sobotu večer, uvedla RIA Novosti s odkazem na Aksjonova. „Trajekty jsou doslova připravené. Ve 20:00 (19:00 SEČ) začne nakládka prvních těžkých vozidel, která budou převezena,“ řekl Aksjonovův zástupce Oleg Krjučkov. Poškození Kerčského mostu je rozsáhlé Válka na Ukrajině Podle agentury je provoz umožněn v obou směrech, všechna auta před přejezdem musí projít policejní kontrolou. Podle Aksjonova se jezdí ve dvou jízdních pruzích, které nebyly poškozeny ranním výbuchem. Provoz pomalu obnovuje také železniční doprava. „Už se objevily zprávy, že železniční provoz bude obnoven. Do jednoho dne se vlaky vrátí ke svému obvyklému jízdnímu řádu,“ upřesnil Krjučkov. Pro přepravu cestujících by měly být ještě v sobotu spuštěny lodě s kapacitou 100 osob. Kerčský most vzplál ráno krátce po šesté hodině, když na 19 kilometrů dlouhém mostě explodovala bomba ukrytá v nákladním voze. Tři lidé zemřeli. Záběry výbuchu na Kerčském mostěVideo: Reuters