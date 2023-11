Prezident Pellegrini? Šéf Hlasu potvrdil, že zvažuje kandidaturu

Předseda parlamentu tvrdí, že se chce řídit především názorem veřejnosti. „Chci se řídit tím, zda si to vůbec lidé přejí a zda budou chtít prezidenta lidí, tak jak jsem vždy trávil svůj čas mezi lidmi a pokaždé jsem se jich zastával, nebo budou mít jiné představy. To vše budu brát v potaz při svém rozhodování,“ konstatoval Pellegrini.

Denník N v této souvislosti upozornil, že jako předseda parlamentu má Pellegrini vliv na to, kdy by se mohly konat volby hlavy státu, kdy mohou být vyhlášeny, ale i na to, jak rychle by s návrhy na svoji kandidaturu museli přijít prezidentští kandidáti. „Formálně by měl dokonce prozkoumávat jejich nominace,“ uvedl list.