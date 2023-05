Prezident Pavel poděkoval sudetoněmeckému sdružení za zlepšení vztahů

„Proto naléhám na všechny partnery, aby udrželi podporu a pomohli nejen uprchlíkům, ale podpořili Ukrajinu i v boji. Pokud by prohrála Ukrajina, prohráli jsme svým způsobem my všichni,“ řekl. Hosté jeho slova pak ocenili dlouhým potleskem.

Pavel využil slavnostního zahájení přeshraničního festivalu v Selbu i k jednání s bavorským předsedou zemské vlády Markusem Söderem. Mimo jiné by rád podpořil i lepší dopravní propojení obou regionů, které by podle Pavla pomohlo Bavorsku i české ekonomice.

To by mohlo být podstatné i pro českou stranu. Například na železnici je elektrifikace na české straně až do Chebu, za hranicemi ale zatím nepokračuje.