Polský vicepremiér mírnil slova Morawieckého o zbraních pro Ukrajinu

Morawieckého slova, zřejmě trochu unáhlená, zazněla poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Valném shromáždění OSN v New Yorku vyčítal evropským partnerům, že „některé země EU předstírají solidaritu (s Ukrajinou), ale nepřímo podporují Rusko“. K tomu ještě dodal, že „politické divadlo“ kolem dovozu obilí z Ukrajiny, na který Polsko, Maďarsko a Slovensko prodloužily embargo, jen pomáhá Moskvě.

Wojciech Piekarski, bývalý šéf protokolu polského ministerstva zahraničí, zase uvedl, že „pokud by nezbývalo 25 dní do parlamentních voleb, na polské straně by se nikdo neuchyloval k tak ostré rétorice“.