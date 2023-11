Polský prezident pověří sestavením vlády Morawieckého

Právo a spravedlnost získalo v 460členném Sejmu 194 křesel a do nadpoloviční většiny mu chybí 37 mandátů. Koaličního partnera nemá.

Přestože Morawiecki tvrdil, že jedná o vstupu do vlády s představiteli opozičních stran, hlavně s Polskou lidovou stranou (PSL), žádný z 27 poslanců této agrární strany jeho slova nepotvrdil.

Morawiecki dokonce uvedl, že PiS nabízí PSL křeslo premiéra, které by podle něj měl obsadit Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a on sám by byl v takové vládě jedním z ministrů. Šéf PSL ale jeho slova v rozhovoru pro onet.pl popřel a zdůraznil, že Morawiecki s ním „ani netelefonoval“.