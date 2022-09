Politika Německa způsobila Evropě obrovské škody, tvrdí polský premiér

„Pozice Němců, zejména v prvních měsících války, byla velkým zklamáním. Od začátku jsme byli přesvědčeni, že Ukrajina nebojuje jen o své přežití, ale o svobodu Evropy. Pokud by Ukrajina padla, bylo by jen otázkou času, kdy Putin zaútočí na další zemi,“ odpověděl polský premiér na otázku, zda považuje Německo v rusko-ukrajinském konfliktu za brzdu.

Polsko podle Morawieckého dodalo zbraně za více než dvě miliardy dolarů. „Váhání Berlína a nečinnost vážně zpochybňují hodnotu spojenectví s Německem. A nejsme jediní, kdo to říká. Slyšel jsem to také od řady dalších předsedů vlád v Evropě,“ dodal.

Na připomínku, že změny a odchod od „starých politických jistot“ chtějí svůj čas, polský ministerský předseda reagoval: „Není to vždy o koperníkovském obratu v politice, ale o velmi jednoduchých rozhodnutích. Chápu, že některé věci vyžadují čas, ale mnoho věcí by mělo být velmi snadných. Například v roce 2016 Evropská unie převedla ve velmi krátké době miliardy do Turecka na podporu tamních uprchlíků. Dnes Ukrajina hájí naše hodnoty a peníze jí jdou velmi pomalu.“