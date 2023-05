Poláci za holokaustu nebyli svatí, dovolila si říct historička. Jejímu pracovišti hned sebrali peníze

Akademická obec se domnívá, že důvodem, proč pracoviště peníze nezískalo, jsou nedávné výroky Engelkingové. Vědkyně totiž zpochybnila tradiční pohled na to, jakou roli sehráli Poláci během holokaustu. Rozporovala také narativ, jež je představuje hlavně jako hrdiny zachraňující Židy.

„Nebudu financovat institut, který zaměstnává lidi, co urážejí Poláky,“ reagoval na její slova ministr Czarnek. Uvedl rovněž, že přehodnotí své rozhodnutí o tom, kam bude směřovat peníze, jimiž jeho úřad disponuje, a slíbil, že se zasadí o to, aby historici popisovali příběhy Poláků pomáhajících Židům.

Již v březnu odmítlo ministerstvo školství stížnost Institutu filosofie a sociologie, kvůli tomu, že jej zařadilo na druhou nejnižší příčku, když hodnotilo jeho vědecký přínos. V minulých letech přitom zmiňované vědecké pracoviště dostávalo pravidelně nejvyšší možná ocenění. Zařazení do nižší kategorie znamená méně financí od ministerstva. Současná situace už donutila institut k tomu, aby začal žádat o příspěvky drobné dárce.

Celá polská akademie věd není dlouhodobě v dobré finanční situaci. Některým institutům se například nedostává peněz ani na to, aby vědcům a vědkyním vyplatily byť jen minimální mzdu, kterou jim garantuje zákon. „Instituty žijí v trvalé bídě,“ uvedl prezident organizace Marek Konarzewski. Akademie věd je sice formálně nezávislou institucí, její fungování přesto značně závisí na státním rozpočtu.

Czarnek už oznámil, že se chce těmi, kdo podepsali, zabývat blíže.„Samozřejmě, že jsem archy s podpisy viděl. Zanalyzujeme, z jakých škol ti lidé jsou, a budeme na to reagovat. Neexistuje, aby něco, co není vědou a pouze to uráží Polsko, bylo financováno z veřejných peněz,“ uvedl k situaci.