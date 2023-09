Podle pětiny Slováků by příští vláda měla navrhnout odchod z NATO

Příští vláda, která vzejde ze zářijových parlamentních voleb, by měla podle 20,3 procenta Slováků navrhnout vystoupení země ze Severoatlantické aliance (NATO). Naopak podle 73,2 procenta dotázaných by to kabinet dělat neměl. Na danou otázku nemělo názor 6,1 procenta respondentů a 0,4 procenta nechtělo odpovědět.

Foto: Profimedia.cz Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová