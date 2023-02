Peskov tvrdí, že Rusko by rádo jednalo. Macron prý už ale nevolá

Moskva svou účast na smlouvě START neobnoví do té doby, dokud Západ se Spojenými státy nebude chtít Rusku naslouchat. „Samozřejmě že se podmínky musí nějak změnit, musí se změnit koncepční přístup kolektivního Západu v čele se Spojenými státy v chápání zájmu naší země o vlastní bezpečnost, v chápání teze o její nedělitelnosti. To znamená, že bezpečnost jedné země nemůže být zajištěna na úkor bezpečnosti jiné země,“ řekl Peskov.

Vztahy se Západem se radikálně změnily. Mluvčí Kremlu tvrdí, že kdyby Západ chtěl, „sedli by si k jednacímu stolu. Bylo by to velmi obtížné, poziční, někdy neslučitelné, ale jednání by probíhala. Ale oni odmítli.“